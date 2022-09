Mbappe “sulmon” Hakimin: Nuk mjafton të kërkosh falje (VIDEO)

Një video e Kylian Mbappe ku po diskuton me shokun e tij të skuadrës te Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, është bërë virale në rrjet.

Videoja e “Amazon Prime” kapi dyshen duke u sqaruar për një pasim të padhënë nga ana e Hakimit nw ndeshjen e Champions League kundër Juventusit.

Mbappe ishte hapur kritik ndaj Hakimit, duke i thënë 23-vjeçarit se duhej t’i kishte pasuar me patjetër në fushë.

Mbappe: Të betohem, shiko videon. Duhej të kishe pasuar.

Hakimi: Nëse është ashtu si thua ti, atëherë të kërkoj ndjesë…

Mbappe: Nuk mjafton të kërkosh ndjesë, duhej të kishe pasuar topin!/ h.ll/albeu.com

Mbappé: I swear watch the video.

Hakimi: If it’s like that, I’m sorry.

Mbappé: It’s not enough to be sorry, give a good ball.

pic.twitter.com/BjdbOksgAK

— 𝐕𝔦𝔫 (@vinrmfc) September 8, 2022