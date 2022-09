Mbappe refuzoi foton me kombëtaren e Francës, mësohet arsyeja

Kylian Mbappe ka refuzuar të bëjë foto me Francën ditën e nesërme, në prag të ndeshjeve të Nations League.

Sipas “L’Equipe”, ky vendim nga Mbappe vjen pas raportimeve se Federata e Futbollit e Francës nuk e ka ndërmend të ndryshojë marrëveshjen për të drejtat e imazhit me futbollistët e Kombëtares A.

Përmes një deklarate në AFP, 23-vjeçari kishte treguar se ai dhe përfaqësuesit e tij ankoheshin për faktin se nuk ishte gjetur një marrëveshje mes palëve, pavarësisht gatishmërisë së tij për ri-negocim.

Ish-sulmuesi i Monacos thuhet se nuk pajtohet që emri i tij të përdoret për të promovuar sponsorë me të cilët nuk ka kontratë. Ai nuk i pëlqen disa nga markat me të cilat ekipi kombëtar bashkëpunon dhe ai nuk është i kënaqur me përfshirjen në reklamat e një marke që është larg një stili jetese të shëndetshëm, për shembull “Coca-Cola”.

Mbappe dhe përfaqësuesit e tij mendojnë gjithashtu se imazhi i disa lojtarëve përdoret më shpesh se i të tjerëve. Ata duan që lojtarët e Kombëtares franceze të kenë një agjenci mbi markat me të cilat lidhen emrat e tyre.

Kurse, “RMC” ka raportuar se seti fotografik për nesër do të përfshijë disa nga sponsorët kryesorë të ekipit kombëtar, si “Uber Eats”, “KFC” dhe “Coca-Cola”, kompani të cilat nuk pëlqehen nga Kylian Mbappe.