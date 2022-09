Mbappe i është përgjigjur pyetjes se kush do ta ekzekutojë penalltinë te PSG

Jo shumë kohë më parë, pati një polemikë në PSG për ekzekutuesin e penalltisë. Në një nga ndeshjet, Kylian Mbappe gjuajti pa sukses nga “pika” e bardhë, pas së cilës Neymar ekzekutoi mirë një goditje dënimi. Në të njëjtën kohë, Christophe Galtier e la francezin si penallti me kohë të plotë, gjë që shkaktoi pakënaqësi te braziliani. Ai ka “pëlqyer” disa publikime në rrjetet sociale, ku kritikohet vendimi i Galtier.

Ndërkohë, në një konferencë për shtyp para ndeshjes ndaj Juventusit, Kylian Mbappe është pyetur se kush do ta ekzekutonte penalltinë te PSG.

“Le të shohim. Gjithmonë ka vend për dialog. Duhet të shohim se si shkojnë gjërat gjatë ndeshjes. Nëse jeni ekzekutues i penalltive me kohë të plotë, kjo nuk do të thotë që ju i merrni të gjitha penalltitë. Kjo nuk ndodh në asnjë klub, për të mos përmendur situatën kur tre lojtarë janë gati të godasin penallti. Shihemi neser. Nuk ka asnjë problem me këtë”, tha Mbappe. /albeu.com/