Mbappe gati të nënshkruajë në janar me Madridin

Real Madridi ishte shumë i vetëdijshëm për Kylian Mbappé gjatë ceremonisë së Topit të Artë, megjithëse Butragueño, pavarësisht se ishte pak më shumë se 1.5 metra nga sulmuesi, mezi mundi të shkëmbente më shumë se një përshëndetje me të.

Futbollisti e ka të qartë se mund ta fitojë Topin e Artë vetëm nëse largohet nga PSG dhe nënshkruan për një klub që mund të luftojë për Champions League vit pas viti, që nuk është askush tjetër përveç Real Madridit. Deklaratat e tij që pretendonte se ishte në procesin e marrjes së çmimit nuk mund të ishin më të dukshme.

Situata për momentin është shqetësuese për PSG-në dhe shumë e favorshme për bardhezinjtë, të cilët gjithashtu mund të godasin tabelën dhe skuadra franceze tashmë do të mendonte të pranonte shitjen e francezëve në janar. Le të kujtojmë se ata hodhën në erë 200 milion euro nga klubi Chamartín verën e kaluar, dhe se tani ata do të ishin afër humbjes së tyre falas.

Lojtari tashmë është kthyer nga gjithçka dhe nëse Real Madridi e dëshiron në janar, nuk do të ketë asnjë problem për të, dhe kjo është se sa më shpejt të arrijë në skuadrën e Ancelottit, aq më mirë për të gjithë.

Benzema dhe Vinicus ju presin krahëhapur për të formuar treshen që do të përgatisë sulmin në një Ligë të re të Kampionëve. Do të jetë Florentino Pérez ai që vendos tani nëse pranon të paguajë për francezin në janar ose nëse mund të durojë edhe gjashtë muaj të tjerë për të shpallur nënshkrimin e tij me bujë të madhe. /albeu.com