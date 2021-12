Mbappe futet në historinë e Ligue 1 (FOTO LAJM)

Kylian Mbappe u bë lojtari më i ri në historinë e Ligue 1 që ka shënuar 100 gola për një ekip të vetëm në ndeshjen e tij për Paris Saint-Germain kundër Monakos të dielën.

Lojtari francez hapi rezultatin nga penalltia pas 12 minutash kundër ish-klubit të tij në Parc des Princes pas gabimit të Djibril Sidibe ndaj Angel Di Maria.

Pasimi i padrejtë i Youssouf Fofana-s i dha më pas mundësinë Lionel Messit për të sulmuar në pjesën e parë të pjesës së parë, argjentinasi i ngarkoi Mbappe, i cili u përkul në këndin e poshtëm djathtas për të arritur rekordin e 100 golave.

Vetëm 22 vjeç e 357 ditë, Mbappe është lojtari më i ri që ka arritur suksesin për një klub në historinë e ligës franceze që kur Opta filloi regjistrimin e të dhënave në vitet 1950-1951.

Mbappe ka nëntë gola dhe 14 asistime në emrin e tij në Ligue 1 këtë sezon për skuadrën e Mauricio Pochettino, i cili mban një epërsi të konsiderueshme në krye të tabelës./h.ll/albeu.com

