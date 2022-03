Mbappe ende nuk është gati të nënshkruajë me Realin, do dëgjojë të dyja palët

Nëse Marca njoftoi nënshkrimin e ardhshëm të Kylian Mbappe në Real Madrid, Le 10 Sport mund të thotë se francezi ende po merr kohën e tij për të vendosur.

Nëse shanset për ta parë të largohet janë të mëdha, pasi le10sport.com shkruan prej muajsh, dosja nuk është e vulosur.

Dhe e përditshmja Marca mund të njoftojë se francezi do të nënshkruajë këtë javë me Real Madridin, Le 10 Sport mund të thotë se kjo nuk është e saktë.

Asnjë nënshkrim nuk është në program këtë javë. Sipas informacioneve të le10sport.com Kylian Mbappe është ende nën ndikimin e emocioneve dhe eliminimit të dhimbshëm të PSG -së në 1/8 e Champions League dhe për momentin nuk ka marrë asnjë vendim.

Mbappe dëshiron të dëgjojë Parisin

Siç zbulohet nga le10sport.com kampioni i botës dëshiron të rafinojë reflektimin e tij dhe të diskutojë me të gjitha palët. Kjo është pikërisht ajo që do të bëhet në javët në vijim. Kylian Mbappe dhe të afërmit e tij do të dëgjojnë Real Madrid dhe PSG. Objektivi: të dëgjohen projektet dhe synimet e secilit klub.

Parisi mund të ndryshojë gjithçka duke filluar nga trajneri, fati i të cilit është pothuajse tashmë i vendosur.

Pochettino do të largohet nga klubi dhe Zinedine Zidane ka qenë në kontakt prej kohësh me PSG

Është projekti i PSG-së që mund të bëjë diferencën. Pa një pastrim të plotë, është e vështirë të shohësh Parisin të arrijë të mbajë Kylian Mbappe, i cili dëshironte thellësisht t’i bashkohej Real Madridit verën e kaluar. Qëllimi i tij tani është të ketë të gjitha letrat në dorë për të zgjedhur dhe për të vendosur para përfundimit të sezonit. /albeu.com/