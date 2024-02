Mbappe do të largohet nga PSG në fund të sezonit

Paris Saint-Germain do të mbetet pa lojtarin kryesor, Kylian Mbappen në fund të sezonit.

Kylian Mbappé ka informuar tani presidentin e PSG-së, Nasser Al Khelaifi se do të largohet nga klubi si lojtar i lirë, raporton Fabrizio Romano.

Kushtet e largimit ende nuk janë rënë dakord plotësisht, por ai do të largohet nga Parisi në verë.

Kylian Mbappe ende nuk i ka përmbushur angazhimet e tij ndaj klubit.

Real Madridi është favoriti kryesor për të nënshkruar me yllin francez.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.

The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA

