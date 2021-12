Mauro Icardi nuk ka më vend te PSG

Paris Saint-Germain ka një objektiv në mendje këtë merkato të janarit.

Me shqetësimet e Fair Play Financiar një perspektivë reale, dhe pas vendimit për të refuzuar një ofertë të madhe nga Real Madrid për Kylian Mbappe verën e kaluar, disa lojtarë do të duhet të lëvizin përpara.

Në fakt, sipas L’Equipe, PSG duhet të sjellë rreth 100 milionë euro në merkatot e ardhshme të transferimeve për të ulur borxhet e tyre.

Dhe në krye të listës së tyre për të dërguar është Mauro Icardi.

Sulmuesi argjentinas është bërë të ndihet pjesë e skuadrës nga bashkatdhetari Mauricio Pochettino, pavarësisht se nuk ishte një titullar i rregullt.

Drama Wanda Nara një faktor

Megjithatë, hierarkia e Katarit mendon se Icardi duhet të lëvizë përpara, veçanërisht pasi problemet publike me gruan e tij Wanda Nara kanë shkaktuar njëfarë shqetësimi rreth klubit.

PSG në mënyrë ideale do të kërkonte të rikuperonte sa më shumë nga 50 milionë euro që shpenzuan për Icardin në maj 2020, me 30 milionë euro që është shifra më e ulët që ata do të pranojnë./ h.ll/albeu.com