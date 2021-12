Maska ​​për Osimhen gati për 48 orë, është një garë me kohën për Milanin

Victor Osimhen është me nxitim. Ai dëshiron të kthehet në fushë, me Napolin fillimisht, pastaj me Nigerinë.

Ndeshja kundër Milanit të dielën e 19 dhjetorit është shumë e rëndësishme, tepër e këndshme për të përfaqësuar Super Eagles në Kupën e Afrikës, duke filluar më 9 janar në Kamerun, raporton TuttoMercatoWeb.

Gjatë javës, ish-sulmuesi i Lille është rikthyer i vetëm në stërvitje, për të mos humbur gjendjen fizike, mund të përshpejtojë në ditët në vijim.

Gjithçka është përgatitur, maska ​​mbrojtëse me përzierje karboni dhe kevlar do të jetë gati për 48 orë, por do të duhet pak kohë për ta vendosur.

PARASHIKIMET

Sapo Osimhen të mbajë maskën, do të jetë e rëndësishme të kuptoni se si do të ndihet duke e mbajtur atë, aftësia subjektive për t’u përshtatur me lëvizjet me një protezë të tillë. Nigeriani, i cili u dëmtua më 21 nëntor, i tha Spallettit se donte të rikuperohej shpejt, por Napoli nuk do të rrezikojë. Një skenar më i qartë do të vijë në mesin e javës së ardhshme, kur do të kuptohet nëse ndeshja ndaj Milanit është një hipotezë e vërtetë. /albeu.com/