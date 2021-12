Martial kërkon largimin në janar, ja dy klubet e njohura që e duan

Duke qenë se i mungon koha për të luajtur këtë sezon te Manchester United, sulmuesi francez Anthony Martial dëshiron të ndryshojë klubin gjatë merkatos së janarit, marrë nga RMC Sport.

I gjendur përballë konkurrencës së konsiderueshme, i pa kursyer nga lëndimet dhe larg formës së tij më të mirë kur del në fushë, francezi duket se është në një ngërç te Manchester United.

Ai vetë është i vetëdijshëm për këtë, aq sa shpreson për një ndryshim peizazhi këtë dimër.

“Anthony dëshiron të largohet nga klubi në janar. Ai vetëm duhet të luajë. Ai nuk dëshiron të qëndrojë. Në janar unë do të flas me klubin së shpejti,” tha përfaqësuesi i tij Philippe Lamboley për Sky Sports të premten.

Ndërkohë, emri i Martial është përfolur për një kalim të Barcelona dhe Newcastle. /albeu.com/

