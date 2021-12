Martial dhe Dzeko, objektivat e Newcastle

Newcastle është futur në merkaton e dimrit nga Anthony Martial dhe tashmë është e qartë se çfarë janë të gatshëm të japin për nënshkrimin e tij. Në Angli thonë se klubi anglez ka planifikuar të ofrojë rreth 7 milionë euro për huazimin e tij nga Manchester United.

Philippe Lamboley, agjenti i Martial, pranoi në fillim të këtij muaji se 27-vjeçari dëshiron të largohet gjatë afatit kalimtar të janarit. “Ai thjesht dëshiron të luajë, prandaj dëshiron të largohet. Do të flas me klubin pas disa ditësh,” pranoi ai . Francezi ka një kontratë të vlefshme me klubin nga Old Trafford deri në vitin 2024, me opsion edhe për një vit. Tani për tani ai është një nga sulmuesit që është në orbitën e disa klubeve, me një vlerë tregu prej 35 milionë euro.

Gjithashtu, ‘The Sun’ vë tjetër emër të rëndësishëm që “magjistarët” kanë në radar, Edin Dzeko. Ai është i sapoardhur te Interi, por tashmë ka treguar se kostumi zëvendësues i Romelu Lukakut nuk është shumë i madh për të. Njëmbëdhjetë gola në këtë pikë e dëshmojnë këtë. Me një kontratë deri në vitin 2023 , Newcastle do të duhet të bëjë një shpenzim të konsiderueshëm për të bindur Neroazurrit, por situata në të cilën ata janë (në rënie) dhe muskujt e tyre ekonomikë mund të çojnë në kufizime të operacioneve. /albeu.com