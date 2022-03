Marrëveshja dhe stadiumi “Spotify Camp Nou”, Barça do fitojë 70 milionë euro

Barcelona ka arritur një marrëveshje me Spotify që mund ta shohë klubin katalanas të fitojë 70 milionë euro në sezon gjatë katër viteve të ardhshme.

Spotify do të shfaqet në pjesën e përparme të fanellave të meshkujve dhe femrave, si dhe para kompleteve të tyre stërvitore, me Spotify që do të marrë gjithashtu të drejtat e emrit të “Camp Nou”.

Katalanasit ende nuk i ka konfirmuar shifrat e sakta, por EFE ka konsultuar ekspertë të cilët besojnë se kjo marrëveshje është ajo që klubi duhet të presë pas shpërthimit të COVID-19 dhe largimit të Lionel Messit nga blaugrana.

Kjo është hera e parë në histori që një markë fiton të drejtat e emërtimit të stadiumit të Barcelonës, i cili do t’i nënshtrohet rinovimit në vitet e ardhshme.

Një situatë e favorshme me reputacion për të dyja palët, Spotify ka më shumë se 400 milionë përdorues aktivë mujorë, një shifër e ngjashme me tifozët që Barcelona vlerësohet të ketë në mbarë botën. Mbështetësit e Barcelonës janë pikërisht aty ku mund të fokusohet Spotify, duke pasur tashmë deri në 180 milionë abonentë.

Gjëja më e re e marrëveshjes është vetë marka, kategoria e produktit, pasi Spotify është një rrjet social që nuk kishte pasur kurrë marrëveshje sponsorizimi sportiv./ h.ll/albeu.com