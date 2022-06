Marotta flet pak por qartë: Ne duam një ekip konkurrues gati deri në qershor

Pak fjalë por shumë të goditura. I pyetur nga gazetarët pas largimit nga selia, shefi ekzekutiv i Interit, Beppe Marotta, foli për lëvizjet e klubit për sa i përket merkatos së transferimeve, padyshim duke nisur nga negociatat për të sjellë Dybala si zikaltër, e cila erdhi në jetë dy ditë më parë pas takimit me agjentin e tij.

“Ne po punojmë për të krijuar një ekip konkurrues siç e meriton Interi. Unë, Ausilio dhe Baccin duam të ndërtojmë ekipin deri në qershor, sepse duam të vëmë në dispozicion të Inzaghit skuadrën më të mirë të mundshme, duke respektuar gjithmonë konceptin e qëndrueshmërisë që duhet të kemi parasysh.”

I pyetur për emra konkretë për merkaton si Dybala dhe Lukaku apo Asllanin, Marotta u përgjigj me një “jo” të prerë, duke thënë më tepër se gjithçka do të mësohet me kohën, surpriza është ajo që e bënë të bukur situatën./ h.ll/albeu.com