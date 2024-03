Maroku do të ndërtojë stadiumin më të madh në botë, kapacitet prej 115 mijë ulëse

Maroku po përgatitet për të ndërtuar stadiumin më të madh në botë.

Bëhet fjalë për një impiant futbollistik, që dhe do të jetë ndër atraksionet e mëdha të Kampionatit Botëror të vitit 2030.

Fillimi i ndeshjes së tij të parë është ende disa vite larg, por Kupa e Botës 2030 po shkruan që tani historinë.

Në fakt, për herë të parë, gara do të organizohet nga tri shtete nga dy kontinente të ndryshme, përkatësisht Spanja, Portugalia dhe Maroku, ndërsa ndeshjet do të luhen edhe në Uruguai, Argjentinë dhe Paraguaj.

Një Botëror që synon të jetë një ngjarje e paprecedentë dhe që do të ketë mes protagonistëve të mëdhenj stadiumin më të madh në planet.

Siç raporton “Rivista Undici”, edhe stadiumi i madh i Casablancas do të jetë ndër objektet që do të presin ndeshjet e Botërorit 2030.

Nuk do të jetë një stadium si çdo tjetër, por më i madhi në botë.

Ai do të ndërtohet në provincën Benslimane, në gjysmë të rrugës nga Casablanca në Mohammedia dhe do të ketë një kapacitet prej 115 mijë vendesh.

“Grand Stade” do të marrë jetë në vitet e ardhshme, duke qenë se objekti aktualisht është ende në fazën e planifikimit.

Krijimi i saj iu besua një konsorciumi të udhëhequr nga “Oualalou+Choi” dhe që përfshin gjithashtu “Populous”, një studio që ka projektuar stadiume si Emirates, Da Luz dhe Wembley-n e ri në Evropë.

Për ndërtimin e tij është ndarë një shumë fillestare prej 411 milionë eurosh.

Hapësira e nevojshme për ndërtimin e “Gran Stade” do të jetë mbi 100 hektarë.

Objekti do të ndërtohet në një zonë strategjike pranë aeroportit Muhamed V dhe do të rrethohet nga struktura të tjera që do ta bëjnë të gjithë zonën një kompleks sportiv të jashtëzakonshëm.