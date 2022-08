Marku po shikon për kundërshtarin e radhës, boksieri i njohur shpreh gatishmërinë: Ndeshemi ku të duash ti (FOTO LAJM)

Florian Marku më 25 gusht u përballë në “Air Albania” me boksierin meskikan, Miguen Parras të cilin e mposhti me pikë.

Në këtë mënyrë boksieri shqiptarë arriti të fitonte përballë publikur të tij titullin WBA Silver për peshat e lehta.

Vetëm pak ditë pas kësaj fitoreje, Marku ka shkruar në Twitter: Me kë dëshironi të luftoj tani në Angli?

Në postimin e Markut ka komentuar boksieri TyroneMcKenna, i cili thotë: “E di përgjigjen time, s’ka rëndësi në vendlindjen time, tënden, apo në Angli”.

Mbetet të shihet nëse Marku do e pranojë ofertën e irlandezit për t’u përballur në ring në të ardhmen.

Who do you want me to fight next in UK ? @boxxer 👀

Boxing fans & fighters alike are excited at the prospect of @FlorianMarku92 v @Tyronemck

Do you want to see it?

How do you think the fight goes?#boxing #fighttalk #irish #mightycelt pic.twitter.com/dT5cg0FCu8

— Al Rich (@EnswellPodcast) August 29, 2022