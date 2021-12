Marcelo do të largohet në fund të sezonit

Mbrojtësi anësor Marcelo do të largohet në fund të sezonit.

Sipas “Ole”, braziliani do të transferohet në Amerikën Jugore, tek ekipi i Fluminese, aty ku ai nisi karrierën e tij futbollistike.

Marcelon nuk do të rinovoj me Realin dhe kështu do të transferohet tek ekipi brazilian për të gjetur më shumë hapsira./h.ll/albeu.com