MARCA plas “bombën”: Mbappe do të nënshkruajë me Real Madrid në fund të javës (FOTO LAJM)

Saga e Mbappe është afër fundit. Nëse gjithçka ndodh ashtu siç pritej nga të dyja palët, marrëveshja e nënshkruar zyrtare që do ta lidhë futbollistin francez me Real Madridin do të ndodhë diku në fundin e javës së ardhshme, shkruan “MARCA”.

Do të jetë pika e fundit e një transferimi që u bë prioriteti dhe objektivi kryesor i klubit të kryesuar nga një Florentino Perez. Pas përpjekjes potente, por të padobishme verën e kaluar me shumë oferta të ndryshme të frikshme nga Real Madrid për numrin 7 të PSG-së, të cilat drejtori Nasser Al-Khelaifi i injoroi plotësisht. Ardhja e Mbappes më në fund do të bëhet realitet.

Ditët e fundit negociatat janë intensifikuar mes dy palëve dhe gjithçka tregon se e premtja e ardhshme do të jetë dita në të cilën kjo aferë do të jetë përfundimisht në librat e historisë. Një aspekt tjetër do të jetë njoftimi i transferimit dhe zyrtarizimi i tij, gjë që nuk ka gjasa të ndodhë derisa të përfundojë sezoni aktual. Mbappe është ende i zhytur në luftën për të fituar Ligue 1 franceze këtë sezon me klubin e tij aktual. Real Madridi është sjellë me respekt në çdo kohë me formalitetet dhe kohën. Që nga 1 janari, ata kishin tashmë mundësinë për të negociuar lirshëm transferimin pasi ai u bë lojtar i lirë më 30 qershor. Ndeshja e Ligës së Kampionëve mes dy klubeve ishte gjithashtu kyç në kohën, Mbappe kërkoi në mënyrë specifike që të mos bënte asnjë lëvizje të vetme. deri pasi ndodhën këto dy ndeshje. Ideja e tij ishte të parandalonte që atmosfera të bëhej edhe më e komplikuar se sa ishte tashmë për shkak të transferimit të tij.

Mbappe ishte nën presion të madh për të nënshkruar një kontratë të re me PSG-në, por ai dëshiron të përmbushë ëndrrën e tij të fëmijërisë, që është të veshë fanellën e bardhë. Në të njëjtën kohë, Real Madrid do të bëjë një deklaratë të re për peizazhin e futbollit ndërkombëtar. ‘Los Blancos’ i kishte pezulluar të gjitha marrëveshjet e tjera të transferimeve në mënyrë që të fokusohej në mënyrë specifike dhe ekskluzive në këtë.

Mbappe do të marrë një tarifë transferimi që do të jetë midis 60 dhe 80 milionë euro dhe paga e tij do të jetë rreth 25 milionë euro në sezon pas tatimit./ h.ll/albeu.com