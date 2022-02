Marc Overmars mund të përballet me ligjin nëse denoncohet për fotot intime

Marc Overmars u largua nga detyra e tij si Drejtor i Futbollit në Ajax për shkak të mesazheve të papërshtatshme të dërguara kolegeve femra.

Skandali i ish-lojtarit të Barcelonës, Arsenalit dhe Ajaxit ka lënë shumë tifozë të futbollit në mbarë botën të tronditur nga lajmi, duke e bërë atë të lëshojë një deklaratë.

“Më vjen turp”, thuhej në deklaratën e Overmars.

“Javën e kaluar u përballa me raporte për sjelljen time dhe se si kjo u ka ardhur tek të tjerët.

Fatkeqësisht, nuk e kuptova që po e kaloja kufirin me këtë, por kjo m’u bë e qartë ditëve të fundit”.

Papritmas ndjeva një presion të madh. Kërkoj falje. Sigurisht për dikë në pozicionin tim, kjo sjellje është e papranueshme.”

Tani e shoh edhe këtë, por është tepër vonë. Unë nuk shoh zgjidhje tjetër përveç largimit nga Ajax”.

Overmars u dërgoi foto me përmbajtje erotike një numri kolegesh femra

Gazeta holandeze ‘Het Parool’ ndau lajmin se Overmars mori dhe ndau imazhe të organeve të tij gjenitale me një punonjëse femër në Ajax.

Besohet nga shtypi holandez se fotot u dërguan nga banjat e zyrave të klubit të Amsterdamit, pasi marrësit ishin në gjendje të njihnin ambientin.

Tani më shumë punonjëse femra në Ajax po dalin përpara për të zbuluar detajet e vërteta të seksizmit që po ndodh në klub, me një llogari që kujton se imazhe sekrete janë marrë të stafit femra gjatë takimeve, për t’u komentuar në biseda private në grup.

Marc Overmars, i cili lëshoi ​​një deklaratë duke kërkuar falje për sjelljen e tij menjëherë pas shpërthimit të skandalit, mund të përballet me pasoja penale për veprimet e tij.

Siç raporton ‘Het Parool’, aktualisht as viktimat, as Ajax dhe as Federata nuk kanë bërë ankesë kundër ish-kombëtarit holandez./ h.ll/albeu.com