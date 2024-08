Marash Kumbulla drejt largimit nga Roma, pritet të bashkohet me një tjetër shqiptar në skuadrën e re

Aventura e Marash Kumbullës te skuadra e Romës duket se do të përfundojë këtë verë. Qendërmbrojtësi i kombëtares shqiptare pritet të ndryshojë fanelë ditët e ardhshme, por jo kampionat.

Mediat italiane bëjnë me dije se skuadra e Empolit aty ku luan dhe Ardian Ismaili po e kërkon me ngulm Kumbullën dhe ka nisur bisedimet me skuadrën e Romës.

Kumbulla i cili fazën e dytë të sezonit që lamë pas u huazua te Sasuolo, po kërkon të rikthehet edhe njëherë në lojë duke kërkuar të ndryshojë skuadër, pasi nuk e gjeti veten asnjëherë te Roma.

Pas ardhjes së Mourinhos në krye të skuadrës së Romës shanset e shqiptarit për të luajtur u ulën ndjeshëm, duke bërë që qendërmbrojtësi kuqei të ishte shumë larg formës së tij të treguar te skuadra e Veronës.

Pritet që orët në vijim Kumbulla të firmosë me Empolin, të të ndëruar aty një dyshe të fortë në qendër me Ismailin.