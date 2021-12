Maradona, një dështim në ankand të pasurive të tij ku u mblodhën vetëm 23 mijë euro

Ankandi i aseteve të Diego Maradonës i mbajtur dje në internet doli të ishte një dështim.

Me mbi 1500 blerës të mundshëm me bazë në Itali, Amerikën e Jugut, Francë, Mbretërinë e Bashkuar, Rusi dhe Emiratet, me urdhër të gjyqtarit Luciana Tedesco, për të paguar borxhet dhe shpenzimet e lëna nga ish-kampioni argjentinas.

Mediat vendase kanë llogaritur shumën totale të operacionit, i cili do të jepte rreth 26 mijë dollarë (23 mijë euro), me pasuri të pashitura mbi 1.4 milionë dollarë (1.25 milionë euro). /albeu.com