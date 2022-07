Maradona Junior i shkruan Dybala: Eja në Napoli, do të të duan si një mbret

Paulo Dybala, të gjithë e duan dhe askush nuk firmos me të. La Joya nuk e ka gjetur ende skuadrën e saj të radhës: Interi paraprihet, Milani mendon për të, Bianconerët nuk e duan kthimin e tij, dhe intriga me Monzën. Diego Maradona Junior ka menduar të rrisë listën e sugjerimeve, duke shtuar edhe atë të Napolit.

Maradona Junior i shkruan Dybala: “Eja në Napoli”

Sigurisht që nuk mund të përkufizohet as si një “thashethem tregu”, por djali i Diez dhe Cristiana Sinagra shkroi në postimin privat të Dybala-s në Instagram, duke e nxitur me këto fjalë: “Eja në Napoli, këtu do të të duan si një mbret”. Më pas bën shaka dhe shton: “ E shkrova kur dyshoja”, me tre emoticone të qeshur.

Është e qartë se si, si një talent sulmues argjentinas, ajo që ishte shtëpia e Maradonës mund të ketë një vlerë të veçantë për Dybalan, i cili, megjithatë, mbetet i varur nga hipoteza e veshjes së fanellës së Nerazzurrëve, me referencën e Beppe Marotta, pothuajse mentori i tij, që nga koha e Juventusit. Megjithatë, sa më shumë kalon koha, aq më shumë qarkullojnë thashethemet. /albeu.com/