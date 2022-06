Maradona, ai vishej shkëlqyeshëm, bëri një tatuazh me Che Guevara dhe Fidel Casto

Tregime nga jeta e Diego Maradonas: Përgatiti Albeu Sport

Diego Maradona ishte një personalitet i ndritur: ai i pëlqente festat, mbante vathë në vesh, pinte puro, kërcente dhe kishte karizëm të fuqishëm.

Maradona është gjithashtu një nga simbolet e modës së futbollit në vitet ’80 dhe ’90. Më pas lojtarët luajtën me pantallona të shkurtra dhe u lejuan të mbanin bizhuteri në fushë. Diego shënoi topin legjendar me dorë kundër Anglisë në Kupën e Botës 1986 me pantallona të shkurtra, me një vath në vesh, një unazë në gisht dhe një byzylyk të ndritshëm në dorën e majtë. dora e Zotit.

Madhështia e Maradonës shkon përtej futbollit dhe ka frymëzuar, për shembull, stilit të modës. Në vitin 2016, marka luksoze italiane Dolce&Gabbana përfshiu një bluzë mëndafshi blu të hapur të Napolit me numrin 10 dhe logon e Maradona në anën e pasme. Vërtetë, D&G përdori mbiemrin e tij pa e pyetur, prandaj Diego e paditi markën për 70 mijë euro.

Vetë Maradona ishte i lumtur të shkonte përtej sportit – nga veshjet në modë te fotot me grupin Queen dhe miqësia me Fidel Castron.

I veshur në mënyrë jokonvencionale, i pëlqeu gjërat nga Versace

Maradona i pëlqente rrobat e ndritshme dhe dukej elegant jashtë fushës: këmisha mëndafshi, kostume me modele, bluza tërheqëse, xhinse, xhaketa lëkure.

Nga markat, Diego respektoi Versace, i njohur për printimet e tij të ndritshme dhe kombinimet e kundërta të ngjyrave. Gjërat e markës luksoze italiane, i ka veshur pas përfundimit të karrierës.

Maradona i pëlqente gjithashtu palltot e leshit.

Në fillim të viteve ’80, Diego nuk ishte bërë ende një ikonë, por ai ishte i njohur dhe përparoi fuqishëm, për shembull, ai fitoi kampionatin botëror me ekipin e të rinjve.

Grupi britanik Queen në atë kohë ishte në valën e popullaritetit, madje edhe atëherë ata regjistruan mega hite si We Will Rock You dhe We Are The Champions. Në vitin 1981, Queen shkoi në turne në Argjentinë (e vetmja herë që ata ishin atje me Mercury).

Mbrëmjen e 8 marsit, gjatë koncertit final të turneut argjentinas, Freddie tha: “Dëshiroj të prezantoj mikun tuaj dhe tonë Maradona”.

Publiku argjentinas shpërtheu kur futbollisti u fut në skenë. “Dua të falënderoj Freddie dhe Queen që më bënë kaq të lumtur”, tha Diego në mikrofon. Menjëherë pas kësaj, ai paralajmëroi këngën e radhës – Another One Bites the Dust.

Përpara se të dilnin në skenë, anëtarët e Queen dhe Maradona bënë disa foto në prapaskenë: Freddie me fanellën e ekipit kombëtar të Argjentinës dhe Diego me një fanellë me flamurin e Mbretërisë së Bashkuar., shkruan albeu.com.

Në shpatull ka një tatuazh me Che Guevara, në këmbë me Fidel Castro (ai e ndihmoi Diego të shpëtonte nga varësia nga droga)

Në vitin 1997, në fund të karrierës së tij, Maradona u interesua për tatuazhet. Në shpatullën e djathtë, ai vendosi imazhin e Che Guevara, një revolucionar latino-amerikan dhe komandant i Revolucionit Kuban.

Argjentinasi u interesua për biografinë e Che Guevara kur luante për Napolin në vitet 1984-1991. “Unë mbaj tatuazhin e tij në krahun tim, një vepër arti. Mund të thuash se ajo është në zemrën time. Pasioni filloi në Itali. Jo në Argjentinë. Në Argjentinë, Che ishte për mua njësoj si për shumicën e bashkatdhetarëve të tij: një vrasës, një terrorist, një revolucionar që vendosi bomba në shkolla. Kjo është historia që më mësuan”, ka shkruar Maradona në autobiografinë e tij.

Diego shpjegoi se në Itali pa greva, punëtorë në pushtet dhe flamuj me imazhin e Che Guevara. “Fillova të lexoj. Dhe ai i bëri vetes pyetje: si ne, argjentinasit, të mos e themi të gjithë të vërtetën për Che? Vendosa t’i bëj haraç duke bërë një tatuazh. Mësova ta dua, mësova legjendën e tij, lexova historinë e tij: Unë e di vërtet të vërtetën për të. Unë dua që shkollat ​​të thonë të vërtetën”, ka ndarë mendimet e tij argjentinasi.

Maradona vizitoi Kubën për herë të parë në 1987. Aty u takua me kreun e shtetit, Fidel Kastro. Marrëdhënia e tyre u forcua kur Diego u kthye në Kubë në vitin 2000, ku u vendos në një klinikë të mbyllur 700 km larg Havanës për t’iu nënshtruar trajtimit dhe rehabilitimit për varësinë nga droga.

Maradona falënderoi Kastron për ndihmën e tij në luftën kundër varësisë nga droga. Fakti është se klinikat argjentinase e refuzuan Diegon, sepse kishin frikë se ish-futbollisti do të vdiste dhe ata do të shpalleshin fajtorë.

Maradona kujtoi se Castro shpesh e thërriste atë në mëngjes, për ta mbështetur në kursin e rehabilitimit, për të folur për politikën dhe sportin. “Fideli ishte si një baba i dytë për mua”, tha argjentinasi. Në shenjë mirënjohjeje, Diego bëri një tatuazh të Kastros në këmbën e tij, pranë imazhit të kokës së Kubës ishte edhe autografi i tij.

Pas rehabilitimit të Maradonës, ai vizitoi Kubën më shumë se një herë. Në vitin 2005, ish-futbollisti madje intervistoi Castron si pjesë e programit Night of Ten në Channel 13.

Castro vdiq në vitin 2016, Maradona atëherë ishte në Kroaci për një turne tenisi. Diego pranoi se ai qau në mënyrë të pakontrolluar kur mësoi për këtë. Fideli u nda nga jeta më 25 nëntor, saktësisht katër vjet më vonë u largua edhe Diego.

Fotografuar me gojën hapur për një revistë të lagjeve të varfëra

Ekziston një revistë e rëndësishme në Argjentinë, La Garganta Poderosa, e cila shkruan për villeros. Kështu quhen banorët e lagjeve të varfra. Këto vendbanime janë kasolle dhe kasolle prej kallaji, druri dhe materiale të tjera skrap.

Lagjet e varfra janë të populluara dendur, nuk kanë kanalizime, kanë energji elektrike të paligjshme dhe njerëzit mezi ia dalin mbanë. Diego u rrit në kushte të ngjashme: ai jetonte në zonën më të varfër, familja jetonte në një shtëpi të rrënuar. Çatia prej llamarine ka rrjedhur gjatë shirave, nuk kishte ujë në shtëpi.

La Garganta Poderosa kërkon të tërheqë vëmendjen për problemin, të tregojë jetën e Villeros nga vetë i parë, në mënyrë që banorët të ndajnë histori dhe foto. Në të gjitha numrat ka intervista me yjet, në 2011 Maradona ishte i ftuar. Karakteristika e revistës është se personi në kopertinë hap gojën sikur po bërtet. Qëllimi është të tërheqë vëmendjen e lexuesit.

Pas Maradonës, u ftuan lojtarë të tjerë, Messi, Aguero, Osvaldo, Di Maria. “Do të jem villero gjithë jetën, sepse askush nuk do ta heqë këtë qytet nga koka apo zemra. Unë, si ju, ëndërroj për barazi, “tha Diego. /albeu.com