Manteli i Muhammad Ali nxirret në ankand, nuk do ta besoni vlerën e saj (FOTO LAJM)

Sot shënohet 80-vjetori i lindjes së Muhamed Ali, boksieri i parë që u bë tre herë kampion bote dhe duket se trashëgimia e luftëtarit ikonik është ende po aq e rëndësishme sot sa ishte në ditë lavdie.

Manteli i veshur nga Ali në ndeshjen e tij legjendare kundër Sonny Liston në vitin 1965, kjo pjesë e rrallë dhe e çmuar e historisë së sportit mund të shitet deri në 500,000 dollarë, raporton ‘TMZ Sports’. Kjo pelerinë, duke u veshur në një nga ndeshjet më të paharrueshme në boks është padyshim një pjesë që koleksionistët nuk mund ta humbasin.

Ka kaq shumë lidhje me të, dhe nëse e keni ndjekur sportin ose bëmat e Aliut në ring, duhet të dini se pikërisht në këtë luftë ishin një nga fotot më ikonike jo vetëm në boks, por edhe në historinë e sportit. me kampionin që qëndron në majë të Listonit teksa ai bie në tapet me nokaut.

Ishte gjithashtu hera e parë që ai luftoi me emrin Muhamed Ali. Ndryshimi i emrit erdhi pas betejës së tij të parë me Liston, pasi Aliu u konvertua në Islam dhe më pas u betua të mos përdorte më kurrë emrin Cassius Clay, pasi ai e konsideroi atë “emrin e tij skllav”.

Sipas ‘Goldin Auctions’, vërtetësia e pelerinës është konfirmuar dhe duhet të shitet për rreth gjysmë milioni dollarë kur të fillojnë ofertat muajin e ardhshëm, ose edhe më shumë./ h.ll/albeu.com