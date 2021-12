Manchester United rikthehet te fitorja në Premier League, mposht pastër Burnley (VIDEO)

Manchester United është rikthyer te fitorja në Premier League në ndeshjen e fundit të ketij viti kalendarik përballë Burnley.

“Djajtë e Kuq” triumfuan në “Old Trafford” me rezultatin e pastër 3-1.

Gjithçka u përcaktua në pjesën e parë, pasi McTominay zhbllokoi rezultatin që në minutën e 8. Në minutën e 27 vendasit do të dyfishonin rezultatin falë një autogoli të Mee B.

Për të vulosur fatet e takimit mendoi Cristiano Ronaldo në minutën e 35, i cili dërgon topin në portën kundërshtare për herë të tretë. Burnley do të shpresonte pasi në minutën e 38 Lennon ngushton rezultatin.

3-1 do të ishte rezultati përfundimtar i pjesës së parë dhe i të gjithë takamit pasi pjesa e dytë do të kishte raste, por jo gola.

Me këtë fitore ekipi i drejtuar nga Rangnick pozicionohet në vendin e 6 me 31 pikë, ndërsa Burnley

në vendin e 18 me 11 pikë. /albeu.com