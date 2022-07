Manchester United nuk e merr Ronaldon në përgatitjet për sezonin e ri

Sulmuesi i Manchester United Cristiano Ronaldo vazhdon të injorojë stërvitjen e “Djajve të Kuq”, që nisën . Portugezi nuk ka mbërritur ende në lokacionin e klubit dhe madje mund të ndryshojë ekipin këtë verë.

Ndërkohë, u bë e ditur se Manchester United nuk kishte ndërmend ta përdorte Ronaldon në ndeshjet hapëse të turneut parasezonal të klubit. Sipas Fabrizio Romano, po i jep kohë futbollistit për të zgjidhur të gjitha problemet familjare.

Manchester United do të luajë gjashtë ndeshje në tre javë, skuadra do të vizitojë Bangkok, Tajlandë, Melburn, Perth dhe Oslo, dhe ndeshjen e fundit do ta luajë në arenën e tyre në shtëpi. /albeu.com/