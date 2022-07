Manchester United njofton nënshkrimin me yllin e Ajax-it

Manchester United ka njoftuar në faqen e tyre zyrtare se ka arritur marrëveshje me Ajax-in për transferimin e mbrojtësit Lisandro Martinez.

Futbollistit 24-vjeçar i mbetet ende një kontroll mjekësor dhe të marrë një vizë pune. Pas kësaj, Martinez do të nënshkruajë një kontratë, të cilën Djajtë e Kuq do ta shpallin më vonë.

Lisandro Martinez luajti për Ajax për tre sezone. Gjatë kësaj kohe, mbrojtësi kaloi 118 ndeshje në të cilat shënoi gjashtë gola dhe dha gjashtë asistime.

Lisandro Martinez është një lojtar argjentinas. /albeu.com/

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez

— Manchester United (@ManUtd) July 17, 2022