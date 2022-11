Manchester United mund të ndërpresë kontratën me Ronaldon

Planet e kryesisë së Manchester United janë bërë të ditura pas intervistës së, Cristiano Ronaldos.

Sipas The Telegraph, shefat Man United do të shqyrtojnë mundësinë e prishjes së kontratës me sulmuesin portugez në merkaton e janarit. Pretendimet e tyre do të jenë aktive derisa lojtari të kërkojë pagesën për pjesën e mbetur të marrëveshjes.

Kujtojmë se pjesë nga intervista e Ronaldos me gazetarin Piers Morgan u bënë publike, në të cilat lojtari sulmoi Eric ten Hag dhe drejtuesit e Manchester United dhe madje preku ish-shokun e skuadrës Wayne Rooney. /G.D albeu.com/