Man United do të lejojë CR7 të largohet si transferim i lirë

Manchester United thuhet se do të lejojë Cristiano Ronaldon të largohet nga klubi këtë verë pa pagesë.

Sipas Football Insider (nëpërmjet CaughtOffside), Djajtë e Kuq janë të prirur të kursejnë para me një verë të madhe përpara në klub.

Kështu që ata mund të përgatiten për të lënë kapitenin e Portugalisë të largohet në një transfertë të lirë.

Ronaldo, 37 vjeç, ka qenë subjekt i interesimit të raportuar nga skuadra e Primeira Liga, FC Porto.

Nëse mundësia për të nënshkruar me ish-lojtarin e Real Madridit dhe Juventusit si lojtar i lirë bëhet një mundësi, një mori skuadrash kryesore evropiane mund të jenë të interesuara.

Cristiano Ronaldo nuk e ka pasur rikthimin në Manchester United që shumë e kishin parashikuar kur ai iu bashkua 13 herë fituesve të Premier League verën e kaluar nga Juventusi, shkruan albeu.com.

Djajtë e Kuq kanë pasur një sezon jashtëzakonisht zhgënjyes pasi Ronaldo është i vendosur për një sezon të parë pa trofe në 12 vjet.

Ata kanë dalë nga të gjitha garat e kupave dhe përballen me një betejë të vështirë për t’u kualifikuar në Ligën e Kampionëve.

Ata aktualisht janë në vendin e gjashtë në ligë me nëntë ndeshje për të luajtur, katër pikë prapa Arsenalit, i cili ka një ndeshje më pak.

Pavarësisht sezonit të vështirë të klubit, Ronaldo ka shënuar 12 gola në 24 paraqitje në Premier League. Megjithatë, kjo nuk ka përmirësuar performancën kolektive të ekipit.

Manchester United do të pësojë një transformim të madh këtë verë pas emërimit të një trajneri të ri të përhershëm.

Sipas Telegraph, menaxheri i Ajax-it, Erik ten Hag, ka lëvizur fort përballë trajnerit të Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, në garën për stolin në Old Trafford.

Detyra e parë për trajnerin e ri do të jetë përballja me merkaton e ardhshme dhe e ardhmja e Ronaldos do të jetë e një rëndësie të madhe.

Ka pasur raporte kontradiktore për situatën e portugezit në Old Trafford.

Pavarësisht se Football Insider sugjeroi se ai mund të largohej nga Djajtë e Kuq, AS raportoi muajin e kaluar se Cristiano Ronaldo dëshiron të përmbushë kontratën e tij me klubin.

Sulmuesi portugez është i lidhur me klubin deri në verën e ardhshme. Ai thuhet se beson se nën një menaxher të ri të përhershëm, dhe klubi mund të ndryshojë për mirë. /albeu.com/