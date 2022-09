Manchester United blihet nga arabët

Familja Glazers po e mendon shitjen e Manchester United. Skuadra angleze mund të bëhet me pronarë të rinj pasi familja Glazers po e konsiderojnë shitjen e “Djajve të Kuq” pas protestave të shumta të tifozëve kundër tyrë.

Megjithatë kosto për pronarët e rinj nuk do jetë e ulët. Glazers po kërkojnë hiç më pak se 3.75 miliardë euro për këdo që dëshiron ta ketë në pronësi skuadrën nga Manchesteri. Sipas raportimeve të ndryshme të mediave, thuhet se për gjigantët anglez ka interesim nga Dubai.

Around £3.75billion would be enough to buy Manchester United from the Glazer family.

Glazer family members pushing Avram and Joel to sell: trying to ignite a bidding war. Manchester United fans should stand against a state takeover from Dubai. Would not be in the best interests of the club. It has to be a fit and proper consortium with intentions of

