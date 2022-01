Manchester City zyrtarizon sulmuesin e tyre më të ri (FOTO LAJM)

Manchester City ka mbyllur çdo dokument të mundshëm për nënshkrimin e sulmuesit të talentuar nga Argjentina, Julian Alvarez.

Këtë gjë e ka bërë vet të ditur klubi anglez me një postim në Twitter.

22-vjeçari ka nënshkruar një kontratë 5-vjeçare e gjysmë. Lojtari do të qëndrojë i huazuar te klubi I tij aktual River Plate deri në korrik 2022.

Pas tij ishin shumë ekipe prestigjoze evropiane por City arriti të mbyllte këtë transferim për shumën e 17 milion euro./ h.ll/albeu.com

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️

⬇️ DETAILS ⬇️

— Manchester City (@ManCity) January 31, 2022