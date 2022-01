Manchester City transferon sulmuesin e talentuar argjentinas (FOTO LAJM)

Manchester City nuk pritej të përforconte skuadrën e tyre në pjesën e mbetur të merkatos së janarit, por thuhet se ata kanë arritur një marrëveshje që sulmuesi i River Plate, Julian Alvarez, të transferohet në Etihad Stadium verën e ardhshme.

Alvarez, i cili do të transferohet te Manchester City për 18.5 milionë euro, luajti në 45 ndeshje në të gjitha garat për River sezonin e kaluar, gjatë së cilës ai shënoi 24 gola dhe bëri 15 asistime.

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, sulmuesi 21-vjeçar do të vendosë një marrëveshje pesëvjeçare dhe më pas do t’i bashkohet Manchester Cityt në korrik, pasi do t’i kalojë muajt e ardhshëm në huazim te River Plate./ h.ll/albeu.com

Julián Álvarez to Manchester City from River Plate, done deal and here we go! Agreement confirmed as expected last week. €18.5m fee to River with bonuses/taxes. Julián will sign for five years. 🕷🇦🇷 #MCFC

Deal now sealed – Álvarez will remain at River Plate on loan until July. pic.twitter.com/3JQYAuS1U3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022