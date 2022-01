Manchester City pritet të ndëshkohet, shkak janë tifozët ndaj Southampton (FOTO LAJM)

Manchester City do të përballet me një ndëshkim të FA pas skenave të shëmtuara në fund të barazimit të tyre në Southampton.

Tre ‘pushtues’ të fushës duhej të tërhiqeshin në tokë nga stjuardët e Saints, ndërsa tifozët u kapën gjithashtu duke u përballur me sigurinë dhe policinë në tribuna.

Klubi i Shën Marisë do të hetojë raportet për të paktën një objekt që është hedhur dhe një flakë është ndezur në fund.

Shenjtorët do të shqyrtojnë pamjet CCTV dhe do të vendosin se çfarë veprimesh të mëtejshme duhet të ndërmerren.

Të paktën një nga ‘pushtuesit’ e fushës u kap nga stjuardët dhe më pas me sa duket iu dorëzua policisë.

Ishte një fund i pakëndshëm për një barazim imponues 1-1, dhe nuk ishin vetëm tifozët ata që u përfshinë në përballjet pas ndeshjes.

Sulmuesi i Cityt, Jack Grealish dhe asi i Saints, Oriol Romeu, patën atë që shefi i shtëpisë Ralph Hasenhuttl e përshkroi si “një bisedë” në tunel në kohë të plotë.

Grealish me zemërim e shtyu Romeun në pjesën e parë të lojës kur spanjolli i tha të ngrihej pas një faulli të keq nga mbrojtësi i Southampton, Jan Bednarek.

Premier League nuk pranoi të komentojë mbi telashet e turmës.

Përgjegjësia fillestare për trajtimin e sjelljes së tifozëve i takon klubeve dhe autoriteteve lokale, përfshirë policinë.

FA do të merret me çdo çështje disiplinore, por City mund të përballet me një ndëshkim për dështimin e kontrollit të tifozëve të tyre.

Mbrojtësi i Cityt, Aymeric Laporte, postoi një foto në Twitter të kofshës së tij të plagosur pas një sfide të “dhunshme” me goditje nga mesfushori i Saints, Stuart Armstrong./ h.ll/albeu.com