Manchester City mesazh Agueros për tërheqjen nga futbolli (FOTO LAJM)

Aguero pak çaste më parë ka dalë në konferencën e mbajtur në stadiumin Camp Nou për të lajmëruar tërheqjen e tij nga futbolli.

Problemi aritmik të cilin sulmuesi përjetoi pak kohë më parë, e detyroi t’i jepte fund karrierës së tij.

Manchester City ka bërë një postim në Tëitter ku ka shprehur mirënjohjen për argjentinasin.

“Të gjithë te Manchester City duam të shfrytëzojmë këtë rast për të falenderuar Sergio Kun Aguero për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në suksesin tonë gjatë dekadës së fundit dhe i urojmë suksese në pensionim.”/h.ll/albeu.com

King Kun.

Everyone at Manchester City would like to take this opportunity to thank @aguerosergiokun for his incredible contribution to our success over the last decade and wish him well in his retirement 💙 pic.twitter.com/AgMWXZtPZ8

— Manchester City (@ManCity) December 15, 2021