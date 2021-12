Manchester City gati të bëjë një lëvizje për Erling Haaland

Ylli i ri i Borussia Dortmundit po kënaq fuqitë më të spikatura të Evropës.

Nuk ka dyshim se Erling Haaland (21 vjeç) do të jetë një nga protagonistët kryesorë të dy merkatove (dimër dhe verë) të vitit 2022.

Për më tepër, duket seManchester City do të donte të përfitonte nga kjo situatë për të marrë masa nga janari. Duket e vështirë që një operacion me këto karakteristika të mbyllet në mes sezoni, por nuk mund të përjashtohet aspak. Dhe aq më tepër me Mino Raiola, agjentin e Erling, i përfshirë në negociata.

Një tentativë në merkaton dimërore?

Siç tregon Daily Express , kampioni në fuqi i Premier League mund të hartojë strategjinë e tij ambicioze për të marrë shërbimet e tij. Pas paraqitjes së shkëlqyer në Red Bull Salzburg, ndikimi i tij ka qenë më se i jashtëzakonshëm që nga zbarkimi në Signal Iduna Park .

Po kështu, faktori Raiola duket thelbësor në të ardhmen e një Haaland që tashmë është lidhur me Bayern Munich, FC Barcelona, ​​Real Madrid, Paris Saint-Germain dhe Manchester United. Përsa i përket Sky Blues , nuk duhet të neglizhojmë rrugën e Dushan Vlahovic (21 vjeç), diamantit të Fiorentinës ./ h.ll/albeu.com