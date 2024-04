Man Utd po vështron dy yje të Premier Ligës për këtë verë, njëri nga ta dështoi te Chelsea

Manchester United po kërkon dy yje të Ligës Premier si pjesë e planit të rinovuar të transferimeve të aksionarit të ri, Sir Jim Ratcliffe.

Duket se do të jetë një verë e ngarkuar në Old Trafford, me një rinovim të skuadrës një nga prioritetet e Sir Jim Ratcliffe pas marrjes së pakicës së klubit.

Pas një sezoni të parë premtues nën drejtimin e trajnerit të ri Erik ten Hag, United ka bërë regres këtë sezon dhe ka humbur tashmë 11 ndeshje në Ligën Premier.

E ardhmja e holandezit është larg të qenit e sigurt, por kushdo që do të jetë në garë sezonin e ardhshëm, ata nuk do të furnizohen me superyje të shtrenjtë siç ka qenë më parë.

Ratcliffe e ka bërë të qartë se United do të miratojë një politikë transferimi ‘më të zgjuar’ për të zbuluar superyjet e së ardhmes në vend që të shpenzojë shuma të mëdha për blerjen e lojtarëve të konfirmuar të momentit.

“Më mirë të gjej Mbappen e radhës sesa të shpenzoj një pasuri duke u përpjekur të blej suksesin”.

“Nuk është aq e zgjuar, apo jo, blerja e Mbappe, në një farë mënyre? Çdokush mund ta kuptojë atë. Shumë më sfiduese është të gjesh Mbappen ose Jude Bellinghamin e ardhshëm ose Roy Keanen e ardhshëm”, ka thënë Ratcliffe.

Sipas Football Transfers, sipas politikës së re së transferimeve, United mund të synojë dyshen e Ligës Premier, Ross Barkley dhe Tosin Adarabioyo.

Karriera e Barkleyt dukej se kishte përfunduar pas periudhave të pasuksesshme në Chelsea, Aston Villa dhe Nice, por ai ka bërë përshtypje që kur iu bashkua Luton Toën verën e kaluar.

Ratcliffe e njeh Barkleyn që nga koha e tij në Nice dhe ish-mesfushori anglez mund të jetë i disponueshëm si një transferim i lirë nëse ai nuk e zgjat marrëveshjen e tij me Luton në fund të sezonit.

Disa klube të tjera thuhet se po monitorojnë situatën e Barkley.

Adarabioyo asnjëherë nuk arriti ta tregoj veten me Manchester Cityn, por 26-vjeçari e ka vendosur veten si një mbrojtës i besueshëm i Ligës Premier në Fulham.

Të dy lojtarët janë objektiva realistë, do të kushtonin pak dhe do të ndihmonin në plotësimin e kuotës së lojtarëve vendas të Unitedit.

United ka qenë i lidhur me mbrojtësin e Evertonit, Jarrad Branthëaite dhe anësorin e Crystal Palace, Michael Olise, por ata do të përballen me konkurrencë të ashpër nga skuadrat kryesore evropiane. /Telegrafi/