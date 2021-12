Man Utd po planifikon zgjerimin e kapacitetit të ulëseve në Old Trafford

Planet “emocionuese” për të zgjeruar Old Trafford janë afruar një hap më afër, me Manchester United të vendosur të zgjedhë një plan të përsosur për të mbikëqyrur një përmirësim të gjerë.

Zyrtarët thonë se duan të sigurojnë që stadiumi të mbetet vazhdimisht i mbushur, pas asaj që do të jetë punë e gjerë, por nuk ka gjasa që ndonjë përmirësim do të shohë diçka nën 80,000.

United janë paraqitur me një sërë propozimesh dhe janë afër zgjedhjes së një plani për të ardhmen e stadiumit të famshëm.

Ata kanë zhvilluar takime me kompani arkitekturore dhe inxhinierike dhe i kanë përshkruar disa nga idetë e mundshme si ‘eksituese’.

Ndërsa bisedimet janë në vazhdim dhe plani i përzgjedhur do të rafinohet, mund të zbulohet se si zonat e pranimit të përgjithshëm ashtu edhe ato të korporatave do të rinovohen dhe zgjerohen.

Shumë zona të tokës do të përmirësohen, me një sërë shtesash të reja duke u konsideruar.

Prej disa vitesh, prania e një linje hekurudhore pas tribunës jugore ka paraqitur probleme të zgjerimit logjistik. Megjithatë, përparimet në teknologji do të thotë se ky nuk është më problemi që ishte.

United janë paraqitur me plane për të rritur kapacitetin e asaj tribune, të cilat përfshijnë opsione që shkojnë lart dhe mbi majën e linjës ngjitur.

Mund të zbulohet gjithashtu se klubi tani ka emëruar një master-planifikues për të mbikëqyrur një rinovim të kompleksit të tyre të trajnimit Carrington, me synimin për ta kthyer atë në një nga objektet më të mira të praktikës në fjalë.

Propozimet gjithashtu do ta kthejnë kompleksin në atë që shefja operative Collette Roche tha në një forum fansash do të ishte “një strukturë plotësisht e integruar, me tre grupe” për anët e tyre për burrat, gratë dhe akademinë.

Kishte shqetësime se United do të duhej të largohej përkohësisht nga Old Trafford ndërsa po kryhej puna, por ata tani synojnë të qëndrojnë në të njëjtin vend.

Çdo punë do të bëhet me faza për të pakësuar ndikimin në kapacitet, ndërsa klubit nuk ka opsione në zonën e afërt, e cila ata besojnë se do të ishte mjaft e madhe për të pritur ndeshjet në shtëpi.

Asnjë vendim përfundimtar nuk është marrë për buxhetin apo afatet kohore, por klubi dëshiron të vazhdojë dhe të thotë se qëllimi përfundimtar është të përmirësojë përvojën e tifozëve.

Dizajni përfundimtar do të ketë nevojë për leje planifikimi. Pronarët e United, familja Glazer, premtuan të investojnë në stadium në mes të protestave nga mbështetësit e tërbuar të cilët pretenduan se ai po neglizhohej nën vëzhgimin e tyre.