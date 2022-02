Man United në kërkim të një zëvendësuesi për Ronaldon

Linja sulmuese e Manchester United mund të ndryshojë shumë nga sezoni në sezon. Vetëm Marcus Rashford dhe Jadon Sancho janë të vetmit lojtarë sulmues që do të vazhdojnë në 100% në Old Trafford vitin e ardhshëm.

Në këtë kuptim, fjalimi është i ndryshëm për pjesën tjetër të lojtarëve në komplotin e sulmit.

Edinson Cavani do të jetë lojtar i lirë në fund të sezonit, vazhdimësia e Cristiano Ronaldos nuk është e garantuar, me informacione që tregojnë për një largim në një ekip tjetër në merkaton e verës dhe megjithëse Anthony Martial do të kthehet në huazim, duket qartë se aventura e tij në Manchester është pothuajse e mbaruar. Nga ana tjetër, situata gjyqësore e Mason Greenwood, i hetuar për abuzim seksual dhe dhunë seksiste, e pengon atë të luajë sërish futboll.

Lista e gjerë e sulmuesve në orbitën e Man United

Pas interesimit të skuadrës për Darvin Nunez, Daily Mail tregon për 3 emra sulmuesish që kanë qenë të lidhur me Manchester United. Në pole është Erling Haaland, pa dyshim një nga sulmuesit më të mirë të ditës së sotme dhe ish-bashkëlojtar i Jadon Sanchos te Borussia Dortmund.

Megjithatë, nordiku nuk është opsioni i vetëm. Sipas mediave të sipërpërmendura, alternativat e tjera në sulm janë futbollistët e kombëtares. Ata janë Harry Kane i Tottenham dhe Dominic Calvert-Lewin , sulmuesi i Everton. /albeu.com/