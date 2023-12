Manchester City synon transferimin e Palhinhas në janar

Manchester City është duke kërkuar një lëvizje për objektivin e Bayern Munichut dhe mesfushorin e Fulham, Joao Palhinha në afatin kalimtar të janarit.

CFARE NDODHI?

Kampionët në fuqi të Anglisë thuhet se janë gati të paguajnë 63 milionë dollarë për portugezin, pasi klubi e shikon atë si një zëvendësues për Kalvin Phillips në largim, sipas Daily Star. Pavarësisht se Pep Guardiola iu dha një fillim i rrallë në ndeshjen e fundit të klubit në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve kundër Red Star Beograd në mesjavë, Phillips është pothuajse e sigurt që do të largohet nga klubi në dritaren e ardhshme të transferimeve, shkruan AlbEu.com.

28-vjeçari ishte shumë pranë bashkimit me Bayern Munich në verë, por marrëveshja u rrëzua në afatin e transferimit. Pavarësisht se humbi mundësinë për të nënshkruar me yllin e mesfushës, kampionët e Bundesligës mbeten të interesuar për të. Bayern gjithashtu po lidhet me Phillips dhe nëse arrijnë të nënshkruajnë me reprezentuesin anglez, kjo do t’i hapë rrugën Cityt për t’u lidhur me yllin e Fulham. /AlBeu.com/