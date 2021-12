Man.City “piketon” zëvendësuesin perfekt të Ferran për 47 milionë euro

Me nënshkrimin e Ferran Torres për Barcelonën gati, në City ata do të kenë një shumë të mirë shtesë për të investuar, nëse dëshirojnë.

Spanjolli lë një boshllëk në sulmin e qytetarëve dhe nga ‘Manchester Evening News’, media kryesore e qytetit, theksojnë se zëvendësuesi “perfekt” do të ishte Jarrod Bowen.

Anësori i West Ham ka qenë një nga futbollistët më të spikatur të 18 muajve të fundit në Premier League dhe, sipas një studimi statistikor të referuar në gazetë, ai do të ishte alternativa më e mirë për të mbushur boshllëkun e lënë nga Foios.

Nuk do të ishte i lirë, pasi Hammers do të duhej të paguheshin rreth 47 milionë euro për të lënë yllin e tyre të fiket , por do të ishte një bast aktual dhe afatgjatë, pasi Leominster’s është vetëm 25 vjeç. /albeu.com