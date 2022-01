Man City marshon sigurt drejt titullit, mposht Arsenalin në fund (VIDEO)

Manchester City e ka fituar derbin kundër Arsenali në “Emirates” në minutat e fundit të ndeshjes me rezultat 2:1.

Skuadra vendase zhvilloi një pjesë të parë fantastike, madje ia doli të shënonte golin e epërsisë përmes Bukayo Sakas në minutën e 31-të.

Por gjërat ndryshuan në pjesën e dytë, ndoshta edhe për shkak të vendimeve të diskutuara nga gjyqtari Atwell. Atwell vendosi të akordonte penallti në minutën e 57-të për Cityn, pas ndërhyrjes së Xhakës ndaj Bernardo Silvas. 11-metërshi në gol e konvertoi Riyad Mahrez për ta barazuar rezultatin.

Vetëm dy minuta më vonë, Arsenali mori një goditje tjetër, kur mbrojtësi Gabriel u ndëshkua me karton të kuq.

Kur mendohej se ndeshja po mbyllej me barazim, në skenë doli mesfushori Rodri i cili në minutat e fundit i solli tri pikë tejet të rëndësishme Cityt në luftën për titull.

Arsenali mbetet në vendin e katërt me 35 pikë, ndërsa City me 53 pikë vijon të jetë lider i kampionatit anglez, me 11 pikë më shumë se Chelsea në vendin e dytë, por që ka një ndeshje më pak.