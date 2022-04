Man City-Liverpool nis me spektakël, realizhen dy gola për 8 minuta (VIDEO)

Supersfida mes Man City dhe Liverpool ka nisur me spektakël në Etihad Stadium.

Vendsit e nisën me gol në minutën e 5 me De Bryne, ndërsa skuadra e Klopp u kundërpërgjigj shpejt me Diego Jota. /albeu.com/