Maldini mbyll marrëveshjen për blerjen e dy lojtarëve për verë, e konfirmon Romano

Skuadra italiane, AC Milan po përgatitet të sigurojë goditjen e parë të sezonit të ri.

E, drejtuesit e skuadrës së kuqezinjve, Paolo Maldini dhe Frederic Massara kanë vendosur të vënë në dispozicion të Stefano Piolit(trajneri i Milan) një mbrojteës tjetër qendror për të mbështetur Tomori, Kjaer dhe Kalulu, duke ditur se Romagnoli do të largohet në verë, ndërsa Gabbia mund të huazohet.

Rritja e mbrojtësit të krahut, i cili luan kudo ta vendos Pioli, Kalulu, nuk i ndryshoi planet, me Milan të vendosur të mbyllin një marrëveshje për Sven Botman të Lille.

Alternative mbetet edhe Bremer, emër që është riaktivizuar në periudhën e fundit, por Milani ka menduar gjithmonë vetëm dhe ekskluzivisht për holandezin.

Nga ana tjetër, braziliani është i destinuar për në ekipe të tjera.

Agjenti i futbollistit të Lille u takua me drejtuesit e kuqezinjve në Casa Milan, siç u dokumentua edhe me foto, në shkurt. Një takim në të cilin palët i premtuan njëri-tjetrit.

Thuhet se është arritur marrëveshja për tre milionë euro neto në sezon per 5 vjet.

Newcastle dhe klubet e tjera të interesuara jane refuzuar, Botman ka treguar fuqishëm se e do Milanin dhe kështu do të jetë në fund, përveç kthesave të bujshme. Siç u përmend, akordi është pranë.

Sipas Vitiellos do të jetë e rëndësishme siguria e Champions me garanci matematikore dhe më pas do të bëhet lajmërimi.

Këtë herë ai qe shkruan eshte Fabrizio Romano. Gazetari, i cili në të kaluarën mbante gjallë pistën e Newcastle, jep Botman një hap larg Milanit. Ai do të jetë nënshkrimi i parë i kuqezinjve, të cilët po punojnë për të gjetur një marrëveshje totale me Lille. Një marrëveshje me francezët që duhet të kalojë për një shifër afër 25/30 milionë eurove.

Milani po përgatitet të mbyll akordin për Botman. Sigurisht që nuk është një surprizë, si Divock Origi, gjithnjë e më shumë në radarin e Djallit.

Pa rinovim me Liverpoolin, belgu do t’i bashkohet kuqezinjve në një transferim të lirë.

Një kontratë katërvjeçare është gati për sulmuesin me rreth katër milionë euro neto në sezon.