Maldini firmos me Monzën, por nuk i ndahet “shpirti” nga Milan: Do jap maksimumin që të rikthehem sërish

Daniel Maldini është lojtari më i ri i Monzës. 22-vjeçari u largua nga Empoli për të nisur një eksperiencë të re te Monza.

Ditën e sotme është zyrtarizuar te skuadra e re, teksa është në huazim deri në fund të sezonit. Milan ka në pronësi kartonin e lojtarit. Edhe në prezantimin e tij, Maldini e ka mendjen te kuqezinjtë, teksa theksoi se do të japë maksimumin te bardhekuqtë për t’u rikthyer në formë te Milan.

“Tashmë ndihem si në shtëpinë time. Dua të kthehem në Milano, por gjithashtu ta përfundoj mirë sezonin këtu në Monza dhe të ndihmoj ekip sa më shumë që të jetë e mundur.

Jam i lumtur që jam këtu. Fola dje me zotin Palladino. por ende nuk kemi folur për pozicionin tim në skuadër. Me babin e ndjemë se ishte zgjedhja e duhur. Me Interin do të jetë një ndeshje e veçantë për mua duke qenë se do të jetë një lloj derbi”, ka theksuar Maldini.