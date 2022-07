Makth në përzgjedhjen e Manchester United: Çfarë mund të bëjë Ten Hag në ekip?

Manchester United nuk ka arritur të përgatitet për sezonin e ri. Nuk është se Manchester United ka lojtarë të dobët, është e qartë se Jadon Sancho, Marcus Rashford thjesht nuk e treguan nivelin e tyre sezonin e kaluar. Megjithatë, sipas modelit të Ten Hag, nevojitej përforcim. Megjithatë, nga mesi i verës, përzgjedhja e “djajve të kuq” deri më tani ka dështuar plotësisht dhe duhen përpjekje shumë serioze për ta rregulluar këtë.

Manchester United padyshim që kishte nevojë për një qendërsulmues. Cavani tashmë është larguar, në një Ronaldo, i cili gjithashtu dëshiron të ndryshojë klubin, në çdo rast, sezoni nuk do të kalojë. Megjithatë, nuk ka zgjidhje për këtë problem. Me Manchester City që nënshkruan Erling Haaland dhe Liverpool duke vjedhur Darwin Nunes nga Manchester United, nuk ka më sulmues që mund të konsiderohen të listës së gjatë për Djajtë e Kuq. Tottenham arriti të marrë Richarlison, Arsenali mori Gabriel Jesus. Manchester United është ende duke pritur për diçka dhe rrezikon të mbetet thjesht pa një sulmues, shkruan albeu.com.

Sipas raportimeve të mediave, Manchester United është i interesuar vetëm për ata lojtarë që disi e njohin Ten Hag. Lojtarët e Ajax-it Yourrien Tibmer, Lisandro Martinez dhe Anthony, si dhe ish-futbollisti i Ajax, Frenkie de Jong, po përballen në Old Trafford. Gjithashtu, Djajtë e Kuq do të nënshkruajnë me Christian Eriksen, i cili gjithashtu ka qënë pjesë e Ajax në të kaluarën. Deri më tani, Manchester United ka nënshkruar vetëm me një lojtar, Tyrell Malasia, i cili më parë ka luajtur edhe në Holandë. Anësori është premtues, por nuk luan në favor të tij që britanikët konkurruan për të vetëm me Lionin.

Problemi kryesor i përzgjedhjes së Mançester Junajtid në vitet e kaluara ishte se klubi ndryshoi në mënyrë aktive trajnerë dhe bëri blerje për ta. Meqenëse të gjithë mentorët pretendonin një stil të ndryshëm, e gjithë kjo çoi në një skuadër të fryrë, ku lojtarët thjesht nuk përshtaten së bashku në asnjë koncept të vetëm. Ishte van Gaal me përpjekjet e tij për të luajtur tre qendërmbrojtës, pastaj Mourinho me “autobusin” e tij, pastaj Solskjaer dhe Rangnick me tentativa për presing.

Nëse zgjedhja e Mançester Junajtid është përshtatur vërtet me dëshirën e e Ten Hag për të thirrur ata që njeh, kjo është e mbushur me shumë rreziqe. Holandezi u thirr në Old Trafford për ide, por vështirë se iu premtua transferimi i Ajaxit në Premier League. Mund të tingëllojë e vrazhdë, por kjo është një dilemë e drejtpërdrejtë nëse një fshat mund të deduktohet nga një person. Ten Hag u thirr në një klub të madh, dhe në dalje, ne ende shohim se ai ndihet ende në nivelin e Ajax. Nëse klubi ndjek shembullin, mbledh një mini-kopje të ekipit të Amsterdamit për të dhe mentori dështon, atëherë pasardhësi i tij do të duhet të merret me këtë ekip të pakuptueshëm.

Manchester United ka mjaft probleme me personelin dhe klubi duhet të dëgjojë trajnerin, por nuk duhet ta kënaqë atë në absolutisht gjithçka. Djajtë e Kuq duhet të forcojnë skuadrën sa më shpejt të jetë e mundur. Sezoni i ardhshëm do të jetë shumë i ngarkuar dhe nuk do të ketë kohë për të luajtur gjatë rrugës. Nëse Manchester United dëshiron një rezultat, atëherë duhet t’i japë trajnerit lojtarë të denjë dhe shumë shpejt. Ndryshe, sezonin e ardhshëm edhe lufta për të hyrë në Ligën e Evropës mund të bëhet vetëm një ëndërr. /albeu.com/