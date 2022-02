Macja futet në fushë gjatë ndeshjes, klubi e merr dhe e shëron (VIDEO)

Një mace ka ndërprerë për disa minuta ndeshjen e mbrëshme në Championship, mes Sheffield Wednesday dhe Wigan Athletic.

Sot klubi i Sheffield njoftoi publikun se macja e futur në fushë, ishte e lënduar në kokë dhe se ata e dërguan te veterinarët, shkruan LIG Sport

Tema për macet është aktuale në Angli, pasi dje u publikuan disa pamje të futbollistit francez, Kurt Zouma duke e goditur macen e tij.

There was a feline pitch invader in the 94th minute on Sheffield Wednesday vs Wigan last night 😊 pic.twitter.com/DgJCVOAKuH

𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 🐱

For those asking.. Last night’s pitch invader was taken to the vets and, after an examination, was treated for a head injury and bite to the neck.

The cat has received pain relief, antibiotics and she is now eating food 👍 pic.twitter.com/9gRBijVDHL

— Sheffield Wednesday (@swfc) February 9, 2022