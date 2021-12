Lukaku: Kurrë tek Juve apo Milan, pas Chelsea do të luaj tek Inter ose Anderlecht

Një pjesë tjetër nga intervista e Lukakut është zbuluar nga “Sportmediaset”.

Belgu ka prekur dhe ccështjen e ekipeve se ku do të transferohej e ku jo.

“Në Juventus apo në Milano? Asnjëherë.

Juve u përpoq të më transferonte. Unë u zemërova pak me agjentin tim, ai e dinte që nuk doja të flisja me Juventusin sepse për mua në Itali ka vetëm Inter.

Fola me të sepse nuk e kisha marr ende oferten e Interit dhe kur mora vesh qe Conte mund te shkonte atje prita deri ne fund qe presidenti Zhang te bente oferten.

I thash United se do te shkoja ne Inter edhe sikur Juve te kishte bere nje oferte me te mire. Gjithashtu në të ardhmen, në Itali, ose do të luaj për Interin ose do të kthehem te Anderlecht./ h.ll/albeu.com