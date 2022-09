Lukaku kthehet nga Belgjika, nesër do të jetë në San Siro

Romelu Lukaku nuk ishte i pranishëm dje në takimin mes skuadrës dhe krerëve të klubit në Appiano Gentile pasi është ende në Belgjikë për rikuperimin e dëmtimit.

Por në orët në vijim sulmuesi do të jetë sërish në Milano dhe ndaj Torinos do të jetë i pranishëm si tifoz në San Siro.

Periudha e trajtimit me fizioterapistin Lieven Maesschalck ka përfunduar dhe shpërqëndrimi i muskujve është më mirë, me lojtarin që dëshiron të përshpejtojë kohën e kthimit të planifikuar fillimisht pas pushimit.

Ai nuk do të jetë atje për ndeshjen e Champions ndaj Plzen, por do të jetë ndaj Udineses të dielën më 18 shtator dhe ka shpresa se do të ketë minuta loje për të./ h.ll/albeu.com