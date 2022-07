Lukaku flet hapur: Gabova që u largova nga Inter, jam i lumtur që vesh këtë fanellë përsëri

Inter prezantoi fanellën e re mes tifozëve zikaltër në zemër të Milanos dhe Romelu Lukaku ishte në gjendje të shijonte sërish dashurinë e tifozëve të tij të vjetër.

“Kjo është sfida ime më e madhe sportive sepse jam lënduar kur u largova. Ishte e drejtë të kthehesha dhe jam i lumtur që e vesh sërish këtë fanellë. Ne duam të fitojmë përsëri Scudetton dhe jo vetëm.

Unë do të bëjë maksimumin tim për të shënuar sa më shumë gola, të rifitoj besimin e tifozerisë zikaltër dhe ta bëjmë të gjithë së bashkë këtë klub të fitojë trofe të tjerë. Unë gabova që u largova nga Inter dhe këtë gjë e kuptova që në muajt e parë”, është shprehur sulmuesi belg./ h.ll/albeu.com

Lukaku: “You know, I left…I didn’t do so well…”

*Looks at Barella*

Barella gives him the “I told you that was a bad move bro” shrug 🤷🏽‍♂️ 🤣

pic.twitter.com/Sg5sUbGQ1f

