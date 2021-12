Luka Joviç nga një i padëshiruar në një hero

Luka Jovic ishte në qendër të fitores 2-0 të Real Madrid ndaj Real Sociedad më 4 dhjetor, pasi ai dha një performancë që klubi priste kur e nënshkroi atë në vitin 2019. Rrugëtimi i tij ka qenë mjaft i ndërlikuar që prej transferimit prej 60 milionë eurosh nga Eintracht Frankfurt dy vjet më parë.

Një burg i vërtetë

Gjatë sezonit 2018/19 të Bundesligës, Jovic shënoi 27 gola dhe e bëri veten një nga perspektivat më të nxehta në Evropë në atë kohë. Kur mbërriti në Real Madrid, atij iu desh pak kohë për t’u qetësuar dhe dëmtimet e përsëritura nuk bënë pak për t’i dhënë atij një fillim të suksesshëm në Los Blancos.

Më pas, gjatë fillimit të pandemisë, sulmuesi u pa në Serbi teksa vizitonte të dashurën e tij, ndërkohë që kërcënohej me burgim nga zyrtarët e vendit, duke acaruar më tej marrëdhëniet me klubin e tij.

Pengesat e dëmtimeve

Sulmuesi vuajti nga COVID-19, gastroenteriti dhe goditjet e shumta që e kanë parë atë të humbasë shumë minuta për skuadrën.Këto pengesa të vazhdueshme e panë sulmuesin të kthehet në Frankfurt sezonin e kaluar, pasi ai shënoi 4 herë në 18 paraqitje.

Një mundësi e re

Trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti, besoi në Jovic për ndeshjen e tyre kundër Real Sociedad, me Real Madridin që i duhet një fitore për të ruajtur vrullin e tyre në kërkimin e titullit. Jovic ishte me ndikim, duke shënuar dhe asistuar Vinicius në fitoren e tyre 2-0. Pas lajmeve për lëndimin e Karim Benzemas, duket se Jovic nuk do të largohet në janar dhe ka një mundësi të shkëlqyer për të performuar në nivelin e kërkuar për të bërë emër te Real Madrid pas një fillimi kaq zhgënjyes./h.ll/albeu.com