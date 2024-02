Luis Enrique: Mbappe do të vendos së shpejti për të ardhmen e tij

Sot në mëngjes e përditshmja spanjoll e sportit ‘MARCA’ ka shkruar se Kylian Mbappe do të njoftojë largimin nga Parisi në shkurt.

Mbappe është i lidhur për një lëvizje te skuadra e Real Madridit, pasi madrilenët tashmë dihet se francezin e kanë synim që një kohë të gjatë, shkruan Sinjali.

Por edhe trajneri i Paris SG, Luis Enrique e ka pranuar se Mbappe do të vendos së shpejti për vendimin e tij.

“Kylian nuk më ka thënë asgjë deri tani”, tha ai.

Sulmuesi francez do ta shfrytëzojë këtë mundësi për të kaluar te Reali për të fituar edhe tituj individual.

🔴🔵 Luis Enrique on Kylian Mbappé to decide his future soon: “Kylian didn’t tell me anything so far”. pic.twitter.com/0UizJxq3Fj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2024